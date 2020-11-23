Снегопад создал проблемы в Бахмаро: десятки машин застряли на курорте

ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. Дорога в направлении грузинского горнолыжного курорта Бахмаро (Гурия) закрыта из-за обильного снегопада – в пути застряли около 60 машин, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Грузинский курорт Бахмаро стал поселком>>

На месте уже находятся представители дорожно-транспортного департамента и идут работы по очистке дороги.

По словам мэра Чохатаури Ираклия Кучава, во время непогоды передвигаться на неподготовленном автотранспорте нельзя, поэтому многие отдыхающие не могут выехать из курорта.

"Передвижение запрещено для всех, кроме специальной техники. Эти машины (застрявшие – ред.) поднялись в Бахмаро вчера или позавчера. Как мне говорят, около 60 машин. На месте находится и наш представитель. На территории Бахмаро можно передвигаться, как обычно", – сказал Кучава.

Он отметил, что высота снежного покрова достигает 50 сантиметров, это серьезно затрудняет движение транспорта.

Бахмаро – горное село в Чохатаурском районе, расположенное на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря и известное своим целебным климатом. Курорт отличается сочетанием высокогорного альпийского и морского климата, популярен в Грузии и в мире как горный курорт для лечения легочных заболеваний.

Исключительные лечебные качества курорта создаются его расположением высоко над уровнем моря, хвойными лесами и близостью черноморского побережья. Сезон в Бахмаро длится с конца июня до начала сентября.