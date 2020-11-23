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В Стамбуле открылась грузинская воскресная школа

© photo: Sputnik / Ruslan Krivobok
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201123/250136556/V-Stambule-otkrylas-gruzinskaya-voskresnaya-shkola.html

Ученики школы уже получили учебники, специально созданные министерством иностранных дел Грузии в рамках "Программы поддержки воскресных школ"

ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. В Стамбуле открылась грузинская воскресная школа – информацию об этом распространяет министерство иностранных дел.

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Как говорится в сообщении, посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава передал учащимся воскресной школы учебники, созданные министерством иностранных дел Грузии специально в рамках "Программы поддержки воскресных школ".

Помимо этого, в рамках программы "Поддержка диаспорных инициатив", ведомством было закуплено все необходимое оборудование для работы воскресной школы.

Георгий Джанджгава и генеральный консул Грузии в Стамбуле Инга Киквадзе вместе с представителями грузинской диаспоры присутствовали на божественной литургии в грузинской приходской церкви Святого Георгия. На литургии также присутствовал официальный генеральный секретарь Всемирного Патриархата архимандрит Иоаким Билис.

После завершения литургии, посол Грузии подчеркнул, какую важную роль играет грузинская диаспора для развития Грузии и положительного имиджа страны. Дипломат отметил, что сотрудничество с диаспорой одно из главных направлений как министерства иностранных дел, так и правительства Грузии.



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