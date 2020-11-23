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Медицинский работник в клинике для зараженных коронавирусом

Грузинскому писателю Ростому Чхеидзе пришлось лечиться от коронавируса в тюремной больнице

© AP Photo / Achmad Ibrahim
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (222)
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Его несколько раз спрашивали, за что он сидит, но писатель не мог понять, о чем его постоянно спрашивают. А понял, где находится, когда уже "отбыл срок"

ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. Грузинский писатель и ученый Ростом Чхеидзе, инфицированный коронавирусом, рассказал, как проходил лечение в тюремной больнице из-за нехватки мест в других клиниках.

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Писатель в настоящее время проходит лечение дома. В кризисный период Чхеидзе понадобилась госпитализация, но из-за нехватки мест ему пришлось поменять несколько клиник. В итоге он оказался в тюремной больнице.

"Сначала я не знал, что это тюремная больница. Из-за отсутствия мест ковид-инфицированным там выделили палаты. Когда мы пошли делать томографию, я встретил нескольких мужчин, и они спросили, за что я сижу. Я не мог понять, о чем они меня спрашивали. Я в шестой палате, сказал я. Нет, за что вы сидите, спросили они. Я все еще не мог понять, о чем они, и сказал, что лежу у окна", - сказал Чхеидзе, вспоминая, что потом слышал странные звуки из своей палаты: крики, стук, как это бывает в тюрьме, но думал, что ему кажется.

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Когда писатель понял, куда попал, пришло время выписки. Чхеидзе уже выходил из больницы, когда его попросили предоставить документы.

"У меня не было никаких документов с собой, начался свист, поднялся шум, меня окружили, мол, заключенный сбегает. К тому же я был одет так, что правда был похож на каторжника: спортивные штаны, сверху куртка, кепка, небритая борода… Меня ждал водитель внизу, он узнал, что какой-то заключенный пытается сбежать, и пришел посмотреть, кто это. Встретил его я. Потом спустился врач и подтвердил, что я не заключенный", - рассказал Чхеидзе.

Сейчас грузинский писатель лечится дома, чувствует слабость, но врачи предупредили, что это нормально.

"Я выжил, меня спасли врачи. Я должен сказать, что они работают с очень высоким риском, фактически они находятся на фронте", - завершил Чхеидзе.

Ростом Чхеидзе - писатель и ученый, окончил факультет востоковедения Тбилисского государственного университета по специальности семитские языки. Исследователь древних культур, Библии и арабской литературы. Автор многочисленных монографий, литературно-критических статей и очерков, а также пьес и художественно-документальных книг, в том числе 29 биографических романов, освещающих общественно-политическую и литературно-культурную жизнь Грузии в XIX-XX веках.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (222)


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