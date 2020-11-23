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Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе

Минздрав: вопрос развертывания полевых госпиталей в Грузии не рассматривается

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (225)
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На данном этапе у Грузии достаточно ресурсов, чтобы пациенты лечились под наблюдением врачей в более комфортных условия, считает министр

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Вопрос развертывания полевых госпиталей для лечения коронавируса в Грузии не рассматривается, заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч случаев инфицирования, скончались - более 1000 человек.

Скорая помощь 112 и патрульная полиция у входа в инфекционную больницу. Грузия борется с коронавирусом
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Жертвы пандемии: от коронавируса в Грузии скончались более 1000 человек

"На данном этапе у Грузии достаточно ресурсов, чтобы наши пациенты прошли период лечения под наблюдением врача в более комфортных условиях, если мы, соблюдая все компоненты, правильно и оперативно будем управлять потоком пациентов", - сказала глава Минздрава Грузии.

По словам Тикарадзе, для ковид-пациентов выделяются дополнительные пространства в самих больницах, а также в ковид-отелях, где обеспечено медицинское наблюдение. 

"У нас есть пример многих стран, где мобилизованы больницы-палатки и по сей день. Хотя эти страны, считается, что прошли пик второй волны, они не оказали там услуги ни одному пациенту", - сказала министр в эфире телеканала Imedi.

Эпидемиологи предупреждают, что пик коронавируса в Грузии еще не пройден - он ожидается в последних числах ноября-начале декабря. В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (225)


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