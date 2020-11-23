"Грузинская железная дорогая" меняет график пассажироперевозок

Пассажирам, которые приобрели билеты ранее и не могут отправиться в соответствии с новым графиком, "Грузинская железная дорога" обеспечит возврат полной стоимости билета

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. "Грузинская железная дорога" меняет график пассажирских перевозок, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Новый график движения междугородних поездов

Откуда Время отбытия Куда Время прибытия Тбилиси 09:00 Озургети 17:45 Озургети 09:00 Тбилиси 17:30 Тбилиси 09:00 Кутаиси 14:35 Кутаиси 12:00 Тбилиси 17:30 Тбилиси 08:00 Батуми 13:35 Батуми 15:00 Тбилиси 20:30 Тбилиси 15:05 Батуми 20:41 Батуми 08:30 Тбилиси 14:00 Тбилиси 07:20 Зугдиди 13:14 Зугдиди 14:05 Тбилиси 20:00 Тбилиси 08:30 Поти 14:00 Поти 14:50 Тбилиси 20:22 Тбилиси 15:20 Поти 20:50 Поти 08:05 Тбилиси 13:45

Все изменения в расписании поездов вступили в силу.

"Пассажиры, которые приобрели билеты ранее и не могут отправиться в соответствии с новым графиком, могут вернуть билеты, "Грузинская железная дорога" обеспечит возврат полной стоимости билета", - говорится в заявлении.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались более 1 000 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.