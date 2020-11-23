"Грузинская железная дорогая" меняет график пассажироперевозок

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. "Грузинская железная дорога" меняет график пассажирских перевозок, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Новый график движения междугородних поездов
|Откуда
|Время отбытия
|Куда
|Время прибытия
|Тбилиси
|09:00
|Озургети
|17:45
|Озургети
|09:00
|Тбилиси
|17:30
|Тбилиси
|09:00
|Кутаиси
|14:35
|Кутаиси
|12:00
|Тбилиси
|17:30
|Тбилиси
|08:00
|Батуми
|13:35
|Батуми
|15:00
|Тбилиси
|20:30
|Тбилиси
|15:05
|Батуми
|20:41
|Батуми
|08:30
|Тбилиси
|14:00
|Тбилиси
|07:20
|Зугдиди
|13:14
|Зугдиди
|14:05
|Тбилиси
|20:00
|Тбилиси
|08:30
|Поти
|14:00
|Поти
|14:50
|Тбилиси
|20:22
|Тбилиси
|15:20
|Поти
|20:50
|Поти
|08:05
|Тбилиси
|13:45
Все изменения в расписании поездов вступили в силу.
"Пассажиры, которые приобрели билеты ранее и не могут отправиться в соответствии с новым графиком, могут вернуть билеты, "Грузинская железная дорога" обеспечит возврат полной стоимости билета", - говорится в заявлении.
Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались более 1 000 человек.
В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.