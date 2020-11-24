New York Times: в Грузии самая худшая статистика заражений СOVID-19 в мире

Это тот случай, когда больше радует последнее место, чем первое – на 100 тысяч населения в Грузии приходится 2 800 инфицированных коронавирусом

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Грузия лидирует по количеству инфицированных коронавирусом на 100 тысяч населения, соответствующую статистику публикует The New York Times.

По данным издания, в течение последней недели в Грузии на 100 тысяч населения приходилось 2,8 тысячи инфицированных, что является самым высоким показателей в мировом масштабе.

Вслед за ней в "черном списке" идут Люксембург, Черногория и Сербия.

Эпидемиологическая ситуация в Грузии, которая с начала пандемии долгое время была на последнем месте по числу инфицированных, резко стала ухудшаться с сентября. Двузначный суточный показатель вскоре стал трехзначным, а сейчас и четырехзначным. Только за последние сутки в стране было выявлено 3 958 новых случаев, а скончались 36 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 108 680 случаев заражения.