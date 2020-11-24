Впервые в Грузии у незрячих детей появятся аудиоучебники

Озвученные учебники для учащихся IV-VII классов уже готовы и будут размещены на сайте Минобразования Грузии

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Впервые у незрячих детей в Грузии появятся учебники в аудиоформате, сообщает пресс-служба министерства образования, науки, культуры и спорта страны.

Минобразования Грузии обещает усовершенствовать школьные учебники>>

Незрячие и слабовидящие ученики IV-VII классов в ближайшем будущем смогут учиться по учебникам в аудиоформате, что даст им возможность получить полноценное образование в условиях пандемии. Это послужит повышению их независимости и более активной социальной интеграции, отмечают в ведомстве.

При поддержке Минобразования в аудиоформате интегрируются все грифированные учебники для IV-VII классов. В результате, озвученными учебниками смогут пользоваться не только школьники, но и все заинтересованные лица – аудиоучебники будут размещены на официальном сайте Минобразования.

В ведомстве отмечают, что равноправный доступ к образованию для всех детей является для них одним из основных приоритетов.

"В этой связи, важнейшей задачей министерства является обеспечение учеников образовательными ресурсами, чтобы дети как можно интенсивнее были включены в социальную жизнь и полноценно развивались, в том числе и культурно и духовно", – говорится в сообщении ведомства.

Минобразования Грузии уже передало незрячим и слабовидящим ученикам новые грифированные школьные учебники, изданные шрифтом Брайля и рельефными рисунками. Эти ресурсы помогут им получать информацию как в тестовом формате, так и виде визуальных материалов через тактильное общение, то есть через чувство осязания.