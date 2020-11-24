В Грузии для инфицированных пациентов создана новая платформа COVIDER

Вторая волна коронавируса создала серьезные проблемы в медицинской сфере Грузии, решить их правительству стараются помочь и такие энтузиасты, как создатели COVIDER

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Новая платформа COVIDER поможет в условиях обострения эпидемиологической ситуации в стране и чрезмерной перегруженности медицинского сектора быстро получить необходимую консультацию пациентам, которые лечатся на дому.

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Платформу создали председатель Ассоциации фермеров Грузии Нино Замбахидзе, председатель наблюдательного совета Аджара-холдинг Валерий Чехерия, менеджер бизнес-акселератора "Спарк" Сандро Канделаки вместе с аллергологом-иммунологом Бидзиной Кулумбеговым.

Новая платформа даст возможность всем инфицированным коронавирусом пациентам с помощью искусственного интеллекта использовать всю информацию о вирусе, также получить рекомендации и советы. На все вопросы, которые появятся у пациентов, ответит известный врач Бидзина Кулумбегов.

Чтобы получить консультацию, пациенты должны в Facebook найти страницу COVIDER и через мессенджер следовать указаниям – что нужно делать в случае появления симптомов, в каком случае и где можно делать ПЦР-тест, каковы правила самоизоляции и другие рекомендации.

"Накопилось много вопросов, соответственно, много и ответов. Этот COVIDER поможет вам получить и ответы, и спокойствие одновременно. Здесь нет ничего универсального, я верю, что со временем еще больше усовершенствуется и станет более полезным", – написал на собственной странице в Facebook врач Бидзина Кулумбегов.

Пост в Facebook сделала и председатель Ассоциации фермеров Нино Замбахидзе, которая рассказала, что один из создателей платформы – менеджер бизнес-акселератора "Спарк" Сандро Канделаки заразился коронавирусом и не смог сделать ни тест, ни анализ крови, ни получить квалифицированную помощь врача.

"Он присоединился к группе и испугался, когда увидел, что друг-другу советуют люди. Он предложил мне создать COVIDER и использовать искусственный интеллект. Мне идея очень понравилась, позвонила сразу Бидзине Кулумбегову и рассказала о планах, а он всегда готов ко всем инновациям и оказанию помощи людям. Вот, господа, и COVIDER. Он ответит на все вопросы, которые у вас будет в связи с коронавирусом", – написала Замбахидзе.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались 1 012 человек.

Из-за резкого повышения числа инфицированных, все труднее становится вовремя получить медицинскую помощь. Пациенты жалуются и на то, что не всегда удается получить и телефонную консультацию врача, не говоря уже о госпитализации.