Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 128

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 128. Скончались 39 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 111 818 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 045 человек, с начала пандемии вылечились 92 215 пациентов. Скончались 1 051.
В карантине в данное время находятся 2 102 человека, в стационарах – 6 192, в ковид-гостиницах – 3 739.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.