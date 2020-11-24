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Эпидемия коронавируса - мужчина в маске на улице общается в соцсетях

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 128

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (230)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201124/250143448/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-128.html

Эпидемия за 24 часа унесла жизни 39 человек, вместе с тем вирус смогли победить более трех тысяч – вторая волна пандемии пока не стихает

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 128. Скончались 39 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 111 818 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 045 человек, с начала пандемии вылечились 92 215 пациентов. Скончались 1 051.

В карантине в данное время находятся 2 102 человека, в стационарах – 6 192, в ковид-гостиницах – 3 739.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (230)


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