"Вы должны..." – грузинский инфекционист обратилась к людям, переболевшим коронавирусом

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Люди, которые перенесли коронавирус, должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию, заявила глава департамента инфекционных заболеваний Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Хатуна Захашвили.

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По ее словам, не исключено, что человек заразится коронавирусом повторно.

"Человек, перенесший коронавирус должен соблюдать соцдистанцию и носить маску, поскольку не исключено, что произойдет повторное инфицирование, и ему придется перенести это заболевание еще раз. Есть несколько таких примеров в мире. Возможно, и мы все имеем шанс, в жизни несколько раз столкнуться с видоизмененным вирусом, что вызовет повторное заражение", – заявила Захашвили в эфире Первого канала.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались более 1 000 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля.