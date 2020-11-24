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Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе

Главный эпидемиолог Грузии вышел из самоизоляции – COVID не подтвердился

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (234)
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В самоизоляцию эпидемиолог перешел 17 ноября из-за контакта с инфицированным коронавирусом членом семьи

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Главный эпидемиолог Грузии, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе вышел из самоизоляции, сообщает пресс-служба ведомства.

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Коронавирус у Гамкрелидзе не подтвердился и он вернулся на работу. В самоизоляцию эпидемиолог перешел 17 ноября из-за контакта с инфицированным коронавирусом членом семьи.

Что касается состояния здоровья директора тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, который инфицирован коронавирусом, то его состояние стабильное. У него больше не наблюдается повышенной температуры. При этом медика все еще лечат от двусторонней пневмонии. У Церцвадзе также по-прежнему есть боль в горле и кашель.

Коронавирус подтвердили Церцвадзе 17 ноября. Лечение он проходит в тбилисской инфекционной больнице.

С начала пандемии в стране выявили всего 111 818 случаев коронавируса, 92 215 человек выздоровели, 1 051 скончались. На данный момент в Грузии 18 526 активных случаев.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (234)


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