В Батуми от коронавируса скончался еще один врач

Еще одна потеря в корпусе грузинских медиков – коллеги не смогли спасти 55-летнего доктора Бено Челидзе

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Батуми от коронавирусной инфекции скончался еще один врач – Бено Челидзе, сообщает Аджарское телевидение.

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Челидзе работал в батумской Республиканской больнице, здесь же лечился. Последние дни лежал в реанимационном отделении. Ему было 55 лет. Был доставлен в клинику 20 ноября.

У Челидзе был диагностирован коронавирус, острая пневмония, острая дыхательная недостаточность, другие формы шока, атеросклерозное заболевание сердца, инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет.

За последние несколько дней в Аджарии от коронавируса скончались три врача и одна медсестра.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев.

С начала пандемии в стране выявили уже почти 112 тысяч инфицированных коронавирусом, более 92 тысяч вылечились, 1 051 человек скончался.

На данный момент в Грузии 18 526 активных случаев.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля.