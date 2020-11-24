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Медицинское оборудование в клинике, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом. Батуми

В Батуми от коронавируса скончался еще один врач

photo : Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (238)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201124/250145865/V-Batumi-ot-koronavirusa-skonchalsya-esche-odin-vrach.html

Еще одна потеря в корпусе грузинских медиков – коллеги не смогли спасти 55-летнего доктора Бено Челидзе

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Батуми от коронавирусной инфекции скончался еще один врач – Бено Челидзе, сообщает Аджарское телевидение.

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Челидзе работал в батумской Республиканской больнице, здесь же лечился. Последние дни лежал в реанимационном отделении. Ему было 55 лет. Был доставлен в клинику 20 ноября.

У Челидзе был диагностирован коронавирус, острая пневмония, острая дыхательная недостаточность, другие формы шока, атеросклерозное заболевание сердца, инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет.

Скорая помощь 112 на выезде
© Sputnik / Alexander Imedashvili
От коронавируса в Грузии скончалась врач скорой помощи

За последние несколько дней в Аджарии от коронавируса скончались три врача и одна медсестра.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев.

С начала пандемии в стране выявили уже почти 112 тысяч инфицированных коронавирусом, более 92 тысяч вылечились, 1 051 человек скончался.

На данный момент в Грузии 18 526 активных случаев.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (238)


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