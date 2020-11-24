Динамика распространения COVID-19 в Грузии связана с акциями протеста – вице-премьер

Правительство не могло вводить никаких ограничений на период предвыборной кампании и акций протеста, но сейчас определенные ограничения рассматриваются, отметила вице-премьер

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Динамика распространения коронавируса в Грузии связана с акциями протеста оппозиционных партий, проводимых после выборов, заявила первый вице-премьер Майя Цкитишвили.

После дня выборов 31 октября оппозиция в знак протеста против фальсификации выборов периодически проводит акции протеста в Тбилиси, в Батуми и других городах, в которых участвуют жители различных регионов страны.

"Мы должны понимать, что стало причиной роста случаев. Мы все видели активность в избирательный период. Я имею в виду не сами выборы, а акции и кампанию безответственных сил, которые не только не призывали своих сторонников носить маски, но и поощряли это неповиновение… С этими акциями связана динамика, которая есть сейчас", – сказала Цкитишвили.

При этом она отметила, что по Конституции власти не смогут ограничить право на свободу выражения, но обязать соблюдать правила они обязаны.

"Когда мы знаем, что было причиной, мы можем принять меры, чтобы подобная ситуация не повторялась в будущем. По конституции мы не можем ограничить свободу выражения, но каждый гражданин обязан соблюдать правила и оберегать своих сограждан", – подчеркнула Цкитишвили.

Вице-премьер также отметила, что правительство не могло вводить никаких ограничений на период предвыборной кампании и акций протеста, однако сейчас определенные ограничения рассматриваются.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в стране с момента выявления первого случая достигло 111 818 случаев. С 1 ноября по сегодняшний день коронавирус был выявлен у 71 090 человек.