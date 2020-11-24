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Коронавирус и школы. Закрытое здание 1-й тбилисской гимназии во время эпидемии COVID-19

Дистанционное обучение в школах крупных городов Грузии продлено до конца года

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (238)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201124/250147536/Distantsionnoe-obuchenie-v-shkolakh-krupnykh-gorodov-Gruzii-prodleno-do-kontsa-goda.html

Большинство школьников Грузии продолжат учиться онлайн – в этом году возобновить учебу в школах уже не получится

ТБИЛИСИ, 24 ноя - Sputnik. Министерство образования сообщило о продлении режима дистанционного обучения до конца года в школах 11 городов Грузии в связи со вспышкой второй волны коронавируса. 

Пандемия коронавируса COVID-19. Мама и дочь в масках целуются в районе Куинс, Нью-Йорк, США перед началом занятий в школе
© AP Photo / Mark Lennihan
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Это Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гори, Гардабани, Поти и Марнеули. Речь идет обо всех классах и всех школах без исключения – и государственных, и частных. 

"В связи с существующей эпидемиологической ситуацией, с целью снижения мобильности в городах, межведомственный совет принял решение продлить учебу в дистанционном режиме для учеников всех классов государственных и частных школ до завершения первого семестра", – говорится в сообщении для прессы. 

Последнее продление онлайн-учебы в школах страны было с 4 до 25 ноября. Тогда на дистанционное обучение перешли школы Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, региона Аджария, а также школы Гори, Поти, Марнеули и Гардабани.

Из-за пандемии коронавируса грузинские школьники учатся онлайн уже с весны прошлого учебного года. За это время было одно краткосрочное послабление и возвращение в классы, но с наступлением второй волны COVID-19 власти приняли решение оградить детей от выхода из дому и тем самым сократить заражение среди них опасным вирусом. 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (238)


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