Дистанционное обучение в школах крупных городов Грузии продлено до конца года

Большинство школьников Грузии продолжат учиться онлайн – в этом году возобновить учебу в школах уже не получится

ТБИЛИСИ, 24 ноя - Sputnik. Министерство образования сообщило о продлении режима дистанционного обучения до конца года в школах 11 городов Грузии в связи со вспышкой второй волны коронавируса.

Это Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гори, Гардабани, Поти и Марнеули. Речь идет обо всех классах и всех школах без исключения – и государственных, и частных.

"В связи с существующей эпидемиологической ситуацией, с целью снижения мобильности в городах, межведомственный совет принял решение продлить учебу в дистанционном режиме для учеников всех классов государственных и частных школ до завершения первого семестра", – говорится в сообщении для прессы.

Последнее продление онлайн-учебы в школах страны было с 4 до 25 ноября. Тогда на дистанционное обучение перешли школы Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, региона Аджария, а также школы Гори, Поти, Марнеули и Гардабани.

Из-за пандемии коронавируса грузинские школьники учатся онлайн уже с весны прошлого учебного года. За это время было одно краткосрочное послабление и возвращение в классы, но с наступлением второй волны COVID-19 власти приняли решение оградить детей от выхода из дому и тем самым сократить заражение среди них опасным вирусом.