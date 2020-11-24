Ужесточения ограничений в Грузии нужно ждать со дня на день

Вышедший из самоизоляции главный эпидемиолог страны ничем не утешил - оказывается, что Грузия только входит в пик пандемии коронавируса и нужно готовиться к худшему

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Решение об ужесточении ограничений в связи с пандемией коронавируса будет принято межведомственным координационным советом при правительстве Грузии в течение двух дней, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.

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В Грузии ждали введения серьезных ограничений уже с сегодняшнего дня, однако правительство пока не прибегать к системному локдауну.

По словам Гамкрелидзе, обсуждение этого вопроса в совете продолжается. При этом эпидемиолог подчеркнул, что если ограничительные мероприятия не будут ужесточены в ближайшие дни, пик эпидемии может продлиться надолго.

По данным Института показателей и оценки здоровья США, в Грузии именно первая неделя декабря является самой сложной как в плане увеличения случаев, так и в плане смертности.

"Согласно прогнозу, в начале декабря у нас будет рост заболеваемости, и если мы не введем и не ужесточим ограничительные мероприятия, возможно, пик продлится долго", - заявил Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе отметил, что, если в будние дни количество ПЦР-тестов и тестов на антиген колеблется от 12 до 13 тысяч, в выходные этот показатель составляет 7-8 тысяч.

"Мы можем сказать, что входим в пик. Сегодняшний показатель относительно невысокий, потому что позади три дня - два выходных и один праздничный, когда количество проводимых тестов ниже... Поэтому пусть нас не успокаивает показатель 3 128 (число выявленных инфицированных за последние сутки – ред.), снижения пока нет, наоборот есть рост, который будет еще больше, так как мы уже входим в пик, и сколько он продлится, мы не знаем", - отметил Гамкрелидзе.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев.

С начала пандемии в стране зафиксировано уже около 112 тысяч случаев коронавируса, более 92 человек выздоровели, 1051 скончался.

На данный момент в Грузии 18 526 активных случаев.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля.