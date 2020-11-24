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Кутаиси - Скорая помощь у ковид-клиники

В Кутаиси коронавирусом заразились сразу около 20 сотрудников одной поликлиники

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201124/250148727/V-Kutaisi-koronavirusom-zarazilis-srazu-okolo-20-sotrudnikov-odnoy-polikliniki.html

В Грузии растет число инфицированных COVID-19 не только среди населения, но и среди тех, кто их призван лечить и сейчас находится на передовой борьбы с пандемией

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Растет число медработников, инфицированных коронавирусом, - в одной из поликлиник Кутаиси коронавирусом заразились около 20 сотрудников.

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Как сообщает телеканал Rustavi2, восемь из них по сей день остаются в клиниках, остальные уже вылечились.

По словам заместителя директора смешанной поликлиники №4 Бесика Манджгаладзе, источник заражения сотрудников неизвестен, их состояние оценивается как средней тяжести.

В поликлинике, которая продолжает работать, заявляют, что проблем с тестами нет, и обслуживают граждан в соответствии с регистрацией.

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе
photo: Government of Georgia / FB
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В Грузии с сентября наблюдается новая вспышка коронавируса – как и прогнозировали эпидемиологи – вторая волна пандемии. Врачи, медсестры, санитары работают в круглосуточном режиме, чтобы справиться с огромным наплывом инфицированных пациентов.

Резко увеличилось и количество медперсонала, который заражается коронавирусом, – в день больше ста медиков. В стране с начала пандемии инфицировано около пяти тысяч медиков.

Растет среди медработников и смертность - за последние несколько дней только в Аджарии от коронавируса скончались три врача и одна медсестра.

С начала пандемии в стране выявили уже почти 112 тысяч инфицированных коронавирусом, более 92 тысяч вылечились, 1 051 человек скончался.

На данный момент в Грузии 18 526 активных случаев.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля.



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