С 15 декабря в Грузии вводятся электронные квитанции за свет, газ и воду

Для того, чтобы не пропустить время оплаты коммунальных услуг, абоненты должны сообщить номера своих мобильных телефонов соответствующим компаниям

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) вводит обязательные электронные квитанции с целью предотвращения распространения коронавируса.

Как говорится в сообщении комиссии, с 15 декабря потребители электроэнергии, природного газа и питьевой воды будут получать электронные квитанции за коммунальные услуги посредством короткого текстового SMS сообщения на мобильный телефон.

Регулирующая комиссия призывает пользователей предоставить контактную информацию для получения электронных квитанций по горячей линии коммунальных компаний или по USSD-коду - * 303 #.

Также, по желанию клиента, квитанция может быть получена по электронной почте. Электронная квитанция, наряду с суммой, подлежащей оплате пользователем, и другими важными вопросами, также включает ссылку с подробной информацией о счетах и доступна в течение трех лет. Пользователь может скачать его в любое время в форматах PDF и JPG.

В отличие от распечатанной квитанции, в случае неполучения или удаления электронной квитанции, по номеру *303 # можно повторно запросить квитанцию, а также проверить баланс и получить другую информацию.