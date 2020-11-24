Как только будет отмашка ВОЗ: Грузия в ожидании вакцины от коронавируса

Как только вакцина от коронавируса будет утверждена ВОЗ, Грузия сразу же сможет завезти 1,4 млн доз, которых хватит на 700 тысяч человек

ТБИЛИСИ, 24 ноя – Sputnik. Вакцина от коронавирусной инфекции, которая будет закуплена правительством страны, будет бесплатной для населения, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

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Как только вакцина будет утверждена Всемирной организацией здравоохранения, она будет доступна для Грузии, отметил Гамкрелидзе.

"Когда это будет - в феврале, марте, пока точно сказать не могу. Сначала ВОЗ должна утвердить одну из этих трех или четырех вакцин на платформе "Ковакс". Параллельно мы работаем с их производителями. То, что завезет государство, будет бесплатным для населения", - заявил Гамкрелидзе.

На первом этапе Грузия имеет право закупить дозу, которой хватит на 20% населения. Сейчас страна должна пройти подготовительный период. На данный момент Грузия с помощью Всемирного банка работает над процессом внедрения вакцины. Страна должна пройти соответствующие этапы. Грузия уже внесла первый взнос за миллион 400 тысяч доз вакцины, нужной для вакцинации 700 тысяч людей.

Гамкрелидзе также коснулся темы тестирования на коронавирус. В Грузии с увеличением случаев коронавируса все больше граждан начали жаловаться, что они не могут сделать тест, лаборатории не справляются с потоком вызовов. Гамкрелидзе уверяет, что доступ к тестированию еще больше увеличится - в Грузии откроются несколько частных лабораторий.

На протяжении последнего месяца в стране, в среднем, делается 9,8 тысячи ПЦР-тестов и 2,5-3 тысячи тестов на антигены. Гамкрелидзе предполагает, что в ближайшее время тестирование на антигены удвоится и достигнет шести - восьми тысяч в день.

"Один большой аппарат добавился стране, скажем так, большой комбайн, с помощью которого мы сможем в день дополнительно делать около 1,5 тысячи тестов. Открывается и несколько частных лабораторий, и мы сможем делать добавочно еще около две - три тысячи ПЦР-тестов в день", - отметил Гамкрелидзе.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. Самый сложный период специалисты ожидают в первой неделе декабря.

С начала пандемии в стране выявили около 112 тысяч случаев коронавируса, более 92 тысяч человек выздоровели, 1051 скончался.

На данный момент в Грузии 18 526 активных случаев.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля.