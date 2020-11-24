"Хотим ездить дешевле"- студенты в Грузии требуют льгот на проезд

Студены, проживающие в городе Кутаиси на западе страны, требуют сократить стоимость за проезд в общественном транспорте наполовину

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Грузинские студенты провели акцию протеста у здания мэрии города Кутаиси (регион Имерети) с требованием ввести льготы на проезд в общественном транспорте.

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Кутаиси – один из крупных городов Грузии, в котором по данным на 1 января 2020 года проживает порядка 140 тысяч человек. В нем расположено четыре университета, в том числе и Технологический университет, который считается одним из самых современных в Грузии.

На акции студенты развернули плакаты с надписями "Требуем социальных льгот" и "Выполните обещание".

"Еще год назад, мы внесли в мэрию инициативу с требованием льгот на проезд в общественном транспорте. Тогда нам обещали, что как только привезут новый транспорт, они удовлетворят наше требование. Мы получили устное обещание от руководителей, но пока оно не выполнено", - сказал один из участников акции Ника Кахадзе в эфире "Мтавари архи".

По его словам, студены требуют сократить стоимость на проезд в общественном транспорте наполовину.

Подобная схема льготного проезда в общественном транспорте для студентов действует в Тбилиси и Батуми. Согласно законодательству Грузии, решение о льготах, как и об определении стоимости проезда, принимает сама мэрия города.