Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск по карантину

Суд отказался приостанавливать спорные нормы и они продолжат действовать до окончательного вердикта

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению сразу три иска по ограничениям из-за коронавируса, которые касаются помещения в карантин, закрытия границ и запрета на прямые авиарейсы, решения были опубликованы на сайте "Законодательного вестника Грузии".

После снятия чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса, парламент Грузии изменил закон "Об общественном здоровье" и предоставил правительству право вводить ограничения без утверждения парламента.

Теперь Конституционный суд принял решение рассмотреть соответствие нормам Конституции этих поправок и части постановления правительства, принятого на основании этих поправок.

В частности, в первом иске граждане Эдуард Марикашвили и Георгий Читидзе оспаривают поправки в закон "Об общественном здоровье" и постановлении правительства "О правилах карантина и изоляции" в части обязательного помещения в карантин по прибытию в Грузию из-за рубежа.

По мнению истцов, эта норма, исходя из того, что дает возможность ограничивать свободу гражданина, запрещая ему на определенный срок покидать зону карантина и принимать посетителей, не соответствует статье Конституции Грузии о праве на свободу, которая запрещает ограничивать свободу человека более чем на 48 часов без решения суда.

Еще два иска касаются постановления правительства "О правилах карантина и изоляции" в части запрета на осуществление прямых авиарейсов и закрытия границ.

В иске "Паата Диасамидзе против Грузии" оспаривается запрет на регулярные международные рейсы. Истец утверждает, что этот запрет нарушает статью Конституции, в которой указано, что законно находящийся на территории Грузии человек имеет право свободно передвигаться по территории Грузии, выбирать место жительства и выезжать из страны, кроме тех случаев, когда ограничение исходит из общественных нужд.

Более того истец считает, что правительство, при отсутствии чрезвычайного положения, не имело права вводить подобное ограничение, нарушив тем самым поправки в закон об "Общественном здоровье", которые запрещают введение ограничений, которые нарушают фундаментальные права и свободы человека.

Подобный иск внесли и граждане Лика Саджая и Эдуард Марикашвили, которые требуют упразднения запрета на прямые рейсы, считая что правительство и ввело то ограничение, которое должен был вводить парламент в рамках чрезвычайного положения, так как оно затрагивает фундаментальные права и свободы граждан.

Несмотря на принятие иска к рассмотрению, суд отказался приостанавливать спорные нормы и они продолжать действовать до окончательного вердикта.

Конституционный суд Грузии – высший независимый судебный орган страны, в котором рассматривается вопрос соответствия Конституции принимаемых законов и других нормативных актов. Решение суда оспариванию не подлежит и в случае признания нормы неконституционной она сразу же теряет силу.