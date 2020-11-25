В Грузии на самом деле до десяти тысяч новых случаев COVID-19 каждый день - Имнадзе

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. В Грузии на самом деле в день коронавирусом заражаются до десяти тысяч граждан, а не три-четыре тысячи, как это отражается в статистических данных, заявил в эфире телекомпании Rustavi 2 замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 25 ноября>>

"По нашим расчетам, сейчас у нас в день до десяти тысяч новых больных. Это то, что происходит реально. Просто эти люди бессимптомные, очень легкие, которые не идут на тестирование или не могут попасть в систему", – заявил Имнадзе.

Эпидемиолог отметил, что подход правительства не должен быть таким либеральным, ограничения должны были быть более жесткими.

"Я это говорил еще летом, что так будет. Я отвечаю за свои слова и весной, и летом, и сейчас. Наверное, нужно было больше ограничений", – заявил Имнадзе.

Специалисты думали, что население с пониманием отнесется к этой проблеме и прислушается, но так не случилось, сказал он.

"Да, нужно было больше строгости, я согласен", – отметил Имнадзе.

Имнадзе подчеркнул, что любые большие собрания, будь то церковь, акция, ресторан или где-то еще, могут стать источником масштабного распространения инфекции.

Согласно данным на утро 24 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у около 112 тысяч человек. Скончались 1 051.

С начала сентября после завершения курортного сезона в стране произошел бум инфицирования – суточный прирост новых случаев выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к четырем тысячам.