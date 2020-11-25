Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 071

Ковид-статистика пока остается неутешительной – более трех тысяч новых инфицированных и 34 смертных случая

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 071. Скончались 34 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 114 889 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 366 человек, с начала пандемии вылечился 95 581 пациент. Скончались 1 085.

В карантине в данное время находится 2 071 человек, в стационарах – 6 145, в ковид-гостиницах – 3 723.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.