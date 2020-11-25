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Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках идут по Вокзальной площади мимо уличных торговцев

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 071

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (245)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201125/250154927/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3071.html

Ковид-статистика пока остается неутешительной – более трех тысяч новых инфицированных и 34 смертных случая

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 071. Скончались 34 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 114 889 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 366 человек, с начала пандемии вылечился 95 581 пациент. Скончались 1 085.

В карантине в данное время находится 2 071 человек, в стационарах – 6 145, в ковид-гостиницах – 3 723.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (245)


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