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Патрульные полицейские следят за порядком в метро во время эпидемии коронавируса

Метро в Тбилиси закроют? Профсоюз заявил, что более 20% машинистов инфицированы СOVID-19

photo : Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (248)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201125/250157387/Metro-v-Tbilisi-zakroyut-Profsoyuz-zayavil-chto-bolee-20-mashinistov-infitsirovany-SOVID-19.html

Профсоюз работников метрополитена бьет тревогу и призывает администрацию метро срочно принять меры, чтобы остановить распространение вируса

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Более 20% машинистов и сотрудников Тбилисского метрополитена инфицированы COVID-19, другая часть находится в самоизоляции, что может привести к временному закрытию метро,  утверждает профсоюз машинистов "Эртоба 2013".

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"Исходя из всего вышеперечисленного, необходимо немедленно принять решение о жестких ограничениях, а возможно на какое-то время вообще приостановить работу метро, чтобы остановить бесконтрольное распространение вируса", – заявил Sputnik Грузия в профсоюзе.

Профсоюз обвинил в сложившейся ситуации руководство транспортной компании, утверждая, что оно не занималось выявлением контактов уже инфицированных сотрудников и проигнорировало предложения профсоюзов, озвученные еще в сентябре.

Речь шла о сокращении часов работы метро с 07:00 до 21:00 и переходе на менее интенсивное движение поездов. Такой график позволил бы машинистам и сотрудникам работать в группах по десять дней, что сократило бы контакты внутри коллектива.

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photo: Government of Georgia / FB
Реальная статистика COVID-19 в Грузии: до десяти тысяч новых случаев каждый день

Кроме того, у профсоюза есть замечания по поводу проведения ковид-тестов. Зачастую положительные ответы сотрудники получали непосредственно на рабочем месте, а делали им не ПЦР-тесты, а экспресс-тесты, которые не выявляют COVID-19 в первые дни после инфицирования.

В пресс-службе Тбилисской транспортной компании Sputnik Грузия не подтвердили данные профсоюза и сообщили, что готовят официальное заявление.

За минувшие сутки только в Тбилиси COVID-19 выявили у 1 314 человек. Всего по стране зафиксирован 3 071 новый случай.

На данный момент в Грузии 18 197 активных случаев коронавируса. 

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (248)


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