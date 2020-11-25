Тбилисское метро работает и будет работать в обычном режиме – транспортная компания

Профсоюзная организация, похоже, несколько драматизировала ситуацию – речь идет не о 20%, а о 20 инфицированных из 250 работающих в метрополитене машинистов

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В Тбилисском метрополитене работают 250 машинистов, из которых около 20 в настоящее время заражены коронавирусом и проходят соответствующее лечение, но это не ставит работу метро под вопрос, заявили Sputnik Грузия в пресс-службе Тбилисской транспортной компании.

В компании опровергли информацию профсоюзной организации "Эртоба 2013" по поводу того, что работа метрополитена под угрозой, поскольку около 20% машинистов заражены коронавирусом.

Транспортная компания заявляет, что есть все человеческие ресурсы для того, чтобы метро работало с полной нагрузкой, не создавая неудобств пассажирам.

Профсоюз "Эртоба 2013" также обратился в Тбилисскую транспортную компанию c предложением сократить рабочее время метро и увеличить интервалы между поездами, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию. Однако в компании полагают, что такая мера приведет лишь к скоплению пассажиров и дополнительным неудобствам, против чего выступают эпидемиологи.

В Тбилисской транспортной компании отмечают, что ежедневно соблюдаются все меры безопасности: дезинфицируются станции метро, проверяется наличие масок у пассажиров, а сотрудники периодически проходят как экспресс, так и ПЦР-тесты.