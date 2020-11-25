Разработкой генплана Цхалтубо займутся итальянские специалисты

Идея возрождения известного и знаменитого в свое время курорта Цхалтубо начинает обретать реальные очертания, уже известно, кто вдохнет в него вторую жизнь

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Победителем тендера на разработку концепции генерального плана развития города-курорта Цхалтубо (регион Имерети) стала компания BAU design, сообщается на сайте министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

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По информации ведомства, в конкурсе участвовали три компании – BAU design , Artstudio project и "Консультационный центр "Георграфик".

"Представленная под эгидой BAU design команда состоит из высококвалифицированных иностранных и грузинских специалистов", - говорится в сообщении.

Группой руководит итальянский архитектор Марко Ардиели. Он специализируется на урбанистическом планировании, занимается разработкой туристической инфраструктуры исторических городов, является членом национального центра урбанистических исследований и ассоциации архитекторов Италии.

Консультантом проектной группы приглашен архитектор Перучио Тазинато.

Договор о разработке концепции генерального плана Цхалтубо будет оформлен в течение 90 дней.

В свое время Цхалтубо с 22 санаториями и девятью банями с лечебными водами конкурировал с курортами не только региона, но и всей Восточной Европы. В первые годы независимости Грузии, в начале 1990-х годов, вся медицинская и туристическая инфраструктура города была практически уничтожена или пришла в негодность.

Конкурс на разработку генплана Цхалтубо уже объявлялся в декабре 2019 года, однако был прекращен из-за неквалифицированных претендентов, отмечают в ведомстве.

В октябре прошлого года учредитель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили объявил о начале масштабного проекта по возрождению знаменитого бальнеологического курорта.

Иванишвили пообещал на свои средства в максимально сжатые сроки не только восстановить амортизированную туристическую и лечебную инфраструктуру, но и обеспечить развитие Цхалтубо по международным стандартам.