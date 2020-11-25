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Насилие

Секс без согласия вместо изнасилования - Движение женщин Грузии требует изменений в законе

© photo: Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
Общество
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Темы:
Преступность в Грузии (1207)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201125/250159463/Seks-bez-soglasiya-vmesto-iznasilovaniya---Dvizhenie-zhenschin-Gruzii-trebuet-izmeneniy-v-zakone.html

За девять месяцев нынешнего года МВД Грузии зарегистрировало 93 факта изнасилования, больше половины из них остались нераскрытыми

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Организация "Движение женщин Грузии" требует внести поправки в статью об изнасиловании (ст. 137 Уголовного кодекса), определив его как "половой акт без согласия жертвы", соответствующее открытое письмо к депутатам парламента опубликовано на странице движения в Facebook.

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Сегодняшнее законодательство, как отмечается в письме, не только не соответствует международным стандартам, но и помогает преступникам избежать наказания.

"За последние годы законодательство против насилия в отношении женщин в Грузии значительно улучшилось, однако многие преступления часто остаются безнаказанными, а у жертв ограничен доступ к правосудию", - говорится в письме.

Движение женщин публикует свое открытое письмо 25 ноября, в день, который объявлен во всем мире Днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Домашнее насилие
© Sputnik / STRINGER
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В Стамбульской конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием) четко прописано, что изнасилование — это проникновение сексуального характера в тело жертвы без его или ее согласия. Отсутствие согласия должно быть подтверждено контекстной оценкой с учетом всех обстоятельств.

Между тем, как отмечается в письме, законодательство Грузии по-прежнему определяет изнасилование как преступление, совершенное с применением насилия, угрозы насилия или использованием беспомощности жертвы, а не как действие с отсутствием элемента согласия, что на практике часто приводит к безнаказанности преступника, а также квалификации изнасилования по более легкой статье (статья 139).

По данным МВД Грузии, за первые 9 месяцев 2020 года зарегистрировано 93 случая изнасилования. Показатель аналогичного периода прошлого года - 79 фактов. Раскрывается же лишь треть преступлений, совершенных на сексуальной почве.

Темы:
Преступность в Грузии (1207)


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