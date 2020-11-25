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Эпидемия коронавируса. Охранники парламента Грузии в защитных масках

Какие ограничения введут в Грузии в связи с СOVID и когда - Минздрав

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201125/250159612/Kakie-ogranicheniya-vvedut-v-Gruzii-i-kogda-oni-voydut-v-silu---Minzdrav.html

Правительство Грузии, по словам Екатерины Тикарадзе, делает все возможное для того, чтобы граждане страны смогли свободно встретить Новый год

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Какие ограничения будут введены из-за COVID-19 в Грузии и с какого числа они войдут в силу - об этом население страны узнает в четверг, 26 ноября, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро
photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Тбилисское метро работает и будет работать в обычном режиме – транспортная компания

По словам министра, на данный момент продолжаются консультации властей с представителями бизнес-секторов. Обсуждаются две версии возможных ограничений. 

"Это не означает, что мы ждем значительного снижения инфицированных. Все будет поэтапно. Мы будем следить за процентом снижения и после оценки двухнедельного периода сможем ввести более ужесточенную схему или, наоборот, постараться перевести экономическую деятельность на более гибкий график", - сказала Тикарадзе.

При этом правительство Грузии, по словам Тикарадзе, делает все возможное для того, чтобы граждане страны смогли свободно встретить Новый год.

"Мы, с одной стороны, учитываем тот ущерб, который может нанести здоровью человека масштабное распространение ковид-инфекции, а с другой - психологическое положение, когда все ждут Новый Год и Рождество. При этом, конечно, мы также учитываем и активную фазу бизнеса в декабре. Так что наша цель совсем не заключается в введении ограничений так, чтобы нанести ущерб всем этим компонентам", - отметила Тикарадзе.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. За сутки в стране выявили 3 071 новый случай коронавируса, скончались 34 пациента, выздоровели 3 366.

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Вторая волна коронавируса в Грузии (252)


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