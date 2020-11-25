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Эпидемия коронавируса - пожилые люди в масках

Имнадзе: сегодня любая простуда – это коронавирус

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Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (252)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201125/250160252/Imnadze-segodnya-lyubaya-prostuda--eto-koronavirus.html

Эпидемиолог считает, что в стране необходимы новые ограничения для сдерживания пандемии, но не уверен, что и после их введения инфицирование пойдет на убыль

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. В Грузии пока не зафиксирован вирус гриппа, 90% любой простуды – это коронавирус, заявил на брифинге замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

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"Пока нет сезонного гриппа. То, что сегодня циркулирует, на 90 процентов это ковид. Очень мало было старого коронавируса, также мы поймали бокавирус, это тоже один из вирусов-возбудителей простуды. Есть и риновирус, который вызывает насморк. Они встречаются в очень незначительном количестве. Практически, сейчас любая простуда – это ковид", - заявил Имнадзе.

Межведомственный координационный совет Грузии обсудил вопрос ужесточения ограничений. Решение совета 26 ноября озвучит премьер-министр Георгий Гахария.

photo: courtesy of Press service of AFK "Sistema"
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По словам Имнадзе, после введения новых ограничений не следует ждать, что случаев инфицирования станет меньше.

"Одно из самых коварных свойств этого заболевания то, что он может протекать как бессимптомно, так и с небольшой симптоматикой, и большая часть инфицированных вообще может не обратиться в медучреждение, чтобы обследоваться", - отметил Имнадзе, добавив, что это одна из причин того, что в стране может быть намного больше случаев, чем показывает официальная статистика.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Госпитальный сектор практически уже перегружен. Пациенты не могут своевременно получить медпомощь.

За последние сутки в стране выявили 3 071 новый случай коронавируса, вылечились 3 366 пациентов. Таким образом, с начала пандемии в Грузии зафиксировано почти 115 тысяч случаев коронавируса, в то же время выздоровели 95,5 тысячи пациентов, скончались 1 085 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (252)


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