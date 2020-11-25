Общественный транспорт в Грузии может приостановить работу

Власти Грузии планируют расширить и ужесточить ограничения в связи с ухудшением эпидситуации в стране

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 в Грузии обсуждает возможность приостановки работы общественного транспорта в крупных городах Грузии, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.

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В среду состоялось очередное заседание координационного совета во главе с премьером Георгием Гахария. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране члены совета обсудили вопросы ужесточения и расширения точечных ограничений. Как именно страна продолжит борьбу с распространением коронавируса, станет известно завтра.

"На координационном совете я озвучиваю свои рекомендации. Подтверждаю, что ведутся обсуждения по поводу того, что работа общественного транспорта в крупных городах может быть ограничена", - сказал Гамкрелидзе на брифинге в среду.

При этом он отметил, что не стоит строить иллюзий, что после введения ограничений суточный прирост инфицированных в стране понизится до одной тысячи.

Эпидемиолог подчеркнул, что объявлять полный локдаун власти Грузии не планируют, а лишь расширятся ограничительные мероприятия. По его словам, ведутся обсуждения, этим вечером запланированы встречи и консультации с бизнесом и представителями разных секторов, чтобы все меры были приняты путем общего консенсуса.

Грузия переживает вторую волну коронавируса - ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. По данным на 25 ноября, с начал пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 114 тысяч человек, из них 1085 пациентов скончались.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.