19:20 25 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9447
  • 100 RUB4.3629
  • USD3.3193
Поиск
В Тбилиси проводят дизенфекцию автобусов из-за коронавируса

Общественный транспорт в Грузии может приостановить работу

photo: courtesy of Tbilisi City Hall
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (253)
194 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201125/250161123/Obschestvennyy-transport-v-Gruzii-mozhet-priostanovit-rabotu.html

Власти Грузии планируют расширить и ужесточить ограничения в связи с ухудшением эпидситуации в стране

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 в Грузии обсуждает возможность приостановки работы общественного транспорта в крупных городах Грузии, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.

Коронавирус в Грузии: за сутки выздоровевших больше инфицированных>>

В среду состоялось очередное заседание координационного совета во главе с премьером Георгием Гахария. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране члены совета обсудили вопросы ужесточения и расширения точечных ограничений. Как именно страна продолжит борьбу с распространением коронавируса, станет известно завтра.

"На координационном совете я озвучиваю свои рекомендации. Подтверждаю, что ведутся обсуждения по поводу того, что работа общественного транспорта в крупных городах может быть ограничена", - сказал Гамкрелидзе на брифинге в среду.

При этом он отметил, что не стоит строить иллюзий, что после введения ограничений суточный прирост инфицированных в стране понизится до одной тысячи.

Ученый в лаборатории изучает под микроскопом частицы COVID-19
© photo: AFP 2020 / ADEK BERRY
Еще один врач умер от коронавируса в Аджарии

Эпидемиолог подчеркнул, что объявлять полный локдаун власти Грузии не планируют, а лишь расширятся ограничительные мероприятия. По его словам, ведутся обсуждения, этим вечером запланированы встречи и консультации с бизнесом и представителями разных секторов, чтобы все меры были приняты путем общего консенсуса.

Грузия переживает вторую волну коронавируса - ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев.  По данным на 25 ноября, с начал пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 114 тысяч человек, из них 1085 пациентов скончались.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (253)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок Where life begins and love never ends бразильского фотографа Giovani Dressler, ставший финалистом конкурса Agora's #BestPhotoOf2020 Award
Лучшие фото 2020 года по версии Agora Awards
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе - видео
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться