Зурабишвили рассказала в ООН о работе Грузии по борьбе с семейным насилием

Семейное насилие остается одной из главных проблем в Грузии и продолжает входить в пятерку наиболее часто совершаемых преступлений в стране

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Предотвращение домашнего насилия и реагирование на него остается приоритетом для Грузии, заявила президент Грузии на онлайн-мероприятии ООН, посвященном Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Женские неправительственные организации отмечают эту дату, начиная с 1981 года. В этот день в 1960 году по приказу правителя Доминиканской Республики Рафаэля Трухильо были жестоко убиты три сестры Мирабаль, которые являлись видными политическими деятелями Республики. 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

"Предотвращение домашнего насилия и реагирование на него остается приоритетом для Грузии. Мы позаботились о том, чтобы несмотря на условия COVID-19 не было задержек в предоставлении соответствующих услуг. Государство обратилось к женщинам с настоятельным призывом обратиться за помощью и связаться с правоохранительными органами и другими организациями поддержки в случае насилия со стороны мужчин", – заявила Зурабишвили.

Она также отметила введение в Грузии электронного наблюдения за семейными тиранами.

"Вместе с судебным приказом на запрет приближения к жертве этот механизм позволяет в реальном времени контролировать преступника и пресекать любые попытки подойти дому, офису или другим помещениям, где может находиться женщина", – отметила президент.

В своем выступлении Зурабишвили выразила признательность Генеральному секретарю за особый призыв к "миру дома" после кризиса и отметила, что сотрудничество всех стран по этому вопросу – единственный способ решить проблему.

Семейное насилие остается одной из главных проблем в Грузии и продолжает входить в пятерку наиболее часто совершаемых преступлений в стране. За девять месяцев 2020 года в стране было 4 138 случаев семейного насилия. Основная часть жертв насилия женщины в возрасте от 25 до 44 лет. С начала года от семейного насилия погибли 19 женщин.