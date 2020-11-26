В одной из грузинских тюрем коронавирус выявлен сразу у пяти заключенных

Сотрудники учреждения, контактирующие с инфицированными, теперь одеты в специальную защиту и проходят тестирование каждые 72 часа

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. В Грузии коронавирус выявлен сразу у пяти заключенных, вернувшихся в тюрьму после лечения в обычной клинике, говорится в сообщении на сайте Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.

Согласно установленным правилам, все заключенные до помещения в камеры проходят карантин.

По данным службы, все пять заключенных проходили необходимое лечение в клиниках и по его окончании были возвращены в тюрьму. Во время поступления в клинику у них у всех был отрицательный тест на коронавирус. Однако уже на 12 день карантина, когда их должны были перевести в основные камеры, у них выявили COVID-19.

Теперь зараженные продолжат лечение в специализированной гражданской клинике. У них не выявлено симптомов и болезнь протекает легко. До помещения в клинику, на заключенных надели электронные браслеты.

Что касается сотрудников учреждения, контактирующих с инфицированными, то они были одеты в специальную защиту и проходят тестирование каждые 72 часа.