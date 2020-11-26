Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 801

По статистическим данным, количество инфицированных COVID-19 в стране приближается к 119 тысячам, к этому времени жертвами вируса стали 1 124 человека

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 801. Скончались 39 человек.

По данным Национального центра по контрою заболеваний Грузии, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 118 690 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 3 200 человек, с начала пандемии вылечился 98 781 пациент. Скончались 1 124.

В карантине в данное время находится 2037 человек, в стационарах – 6165, в ковид-гостиницах – 3920.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.