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Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие в масках на улице

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 801

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (258)
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Sputnik Грузия
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По статистическим данным, количество инфицированных COVID-19 в стране приближается к 119 тысячам, к этому времени жертвами вируса стали 1 124 человека

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 801. Скончались 39 человек.

По данным Национального центра по контрою заболеваний Грузии, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 118 690 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 3 200 человек, с начала пандемии вылечился 98 781 пациент. Скончались 1 124.

В карантине в данное время находится 2037 человек, в стационарах – 6165, в ковид-гостиницах – 3920.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (258)


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