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Тестирование на коронавирус COVID-19 в столице Грузии

Новые ограничения: в Грузии продлили время запрета на передвижение

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (262)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201126/250166890/V-Gruzii-vveli-novye-ogranicheniya.html

Власти Грузии приняли решение расширить и ужесточить ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуаци в стране

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Передвижение людей и транспорта в Грузии будет полностью запрещено с 21:00 до 05:00 по тбилисскому времени, решение принято по итогам заседания межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19.

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Ранее выходить из дома было запрещено с 10 вечера до 5 утра. Штраф за нарушение - две тысячи лари. Новая регуляция вступит в силу 28 ноября и будет действовать до 31 января.

"Исключением станут канун Нового года - 31 декабря и канун Рождества - 6 января",- отмечено в сообщении совета.

Грузия переживает вторую волну коронавируса - ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев.  По данным на 26 ноября, с начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 118 тысяч человек, более 1100 пациентов скончались.

В стране уже действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (262)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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