Общественный транспорт прекратит работу в крупных городах Грузии

Власти Грузии приняли решение расширить и ужесточить ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуаци в стране

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Общественный транпорт в восьми крупных городах Грузии прекратит работу, решение принято по итогам заседания межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19.

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Новая регуляция вступит в силу 28 ноября и будет действовать до 24 декабря в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Поти, Зуглили, Телави.

Грузия переживает вторую волну коронавируса - ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. По данным на 26 ноября, с начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 118 тысяч человек, более 1100 пациентов скончались.

В стране уже действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.