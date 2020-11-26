В Тбилиси инфицирован почти весь персонал кардиологической клиники "Гули"

Источником заражения стал пациент, которого госпитализировали в клинику с инфарктом, но у которого к тому же оказался и коронавирус

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Почти весь медперсонал тбилисской кардиологической клиники "Гули" инфицирован коронавирсом, сообщает телекомпания "Формула".

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В клинике инфицированы 40 врачей, 30 санитаров, медсестры и другой персонала. Коронавирус выявили и у гендиректора больницы Анзора Мелия, отца одного из лидеров "Единого национального движения" Ники Мелия. Первоисточником цепочки заражения сотрудников клиники стал инфицированный пациент.

"Почти все сотрудники заражены коронавирусом. У меня тоже подтвердился коронавирус. Главное, что у меня нет температуры и тех осложнений, слава Богу. Я в самоизоляции. Делаем операции, в клинике работает кардиохирургический департамент. Пока могут, будут делать операции. Они здоровы", – заявил Мелия.

Мелия также рассказал, что были случаи, когда пациенты скрывали, что у них была температура, пили жаропонижающие средства. Он отметил, что если клиники продолжат работать по нынешнему протоколу, по большей вероятности многие из них просто закроются.

"Пациенты с проблемами сердца, которые нуждались в стационарном лечении, были инфицированы. Некоторые скрывали, что у них была температура, пили жаропонижающее, а когда дали о себе знать проблемы с сердцем, пришли к нам. Они были в таком состоянии, что мы были вынуждены принять их. У двух пациентов, которых мы приняли с острым инфарктом, был коронавирус. Мы не могли никуда их перевести, не было мест. Всех заразили", – отметил Мелия.

На данный момент в клинике проводят только неотложные и срочные операции, для остальных пациентов медучреждение закрыто. Клиника возобновит работу после того, как персонал выздоровеет.

В Грузии за последние сутки выявили 3 801 новый случай коронавируса, из них большая часть зафиксирована в Тбилиси.

С начала пандемии в Грузии выявили всего около 119 тысяч случаев. Выздоровели около 99 тысяч. Скончались 1 124 человека.

Первый случай коронавируса выявили в Грузии 26 февраля.