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Руки пожилой женщины

В Кутаиси еще одна столетняя бабушка вылечилась от коронавируса

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (269)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201126/250170528/V-Kutaisi-esche-odna-stoletnyaya-babushka-vylechilas-ot-koronavirusa.html

Долгожители показывают остальным пример жизнелюбия и лучшие бойцовские качества в борьбе с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Коронавирусную инфекцию победила столетняя бабушка – она поступила в церковную больницу в Кутаиси 20 ноября, сообщает Первый канал.

Город Кутаиси - центр. Прохожие в масках во время эпидемии коронавируса
© Sputnik / STRINGER
В Кутаиси от коронавируса вылечилась 102-летняя женщина

По словам директора лечебного учреждения Магды Костава, у пациентки была общая слабость с высокой температурой и двусторонней пневмонией.

В результате принятых медиками мер состояние здоровья пожилой женщины стабилизировалось, скоро она будет выписана домой.

"Мы выпишем бабушку завтра или послезавтра. Она очень активная женщина. На данный момент в нашей клинике 62 пациента с коронавирусом, среди них есть как средней тяжести, так и тяжелые", – сказала Костава.

К слову, это второй пациент-долгожитель, который смог победить коронавирус в Кутаиси. Ранее это была 102-летняя женщина, которая заразилась в доме престарелых.

С начала пандемии в Грузии выявили около 119 тысяч случаев коронавируса, вылечились 98 781, скончались 1 124.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (269)


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