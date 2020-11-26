В Кутаиси еще одна столетняя бабушка вылечилась от коронавируса

Долгожители показывают остальным пример жизнелюбия и лучшие бойцовские качества в борьбе с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Коронавирусную инфекцию победила столетняя бабушка – она поступила в церковную больницу в Кутаиси 20 ноября, сообщает Первый канал.

По словам директора лечебного учреждения Магды Костава, у пациентки была общая слабость с высокой температурой и двусторонней пневмонией.

В результате принятых медиками мер состояние здоровья пожилой женщины стабилизировалось, скоро она будет выписана домой.

"Мы выпишем бабушку завтра или послезавтра. Она очень активная женщина. На данный момент в нашей клинике 62 пациента с коронавирусом, среди них есть как средней тяжести, так и тяжелые", – сказала Костава.

К слову, это второй пациент-долгожитель, который смог победить коронавирус в Кутаиси. Ранее это была 102-летняя женщина, которая заразилась в доме престарелых.

С начала пандемии в Грузии выявили около 119 тысяч случаев коронавируса, вылечились 98 781, скончались 1 124.