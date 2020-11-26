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Эпидемия коронавируса - прохожие на улицах в масках

Оставшиеся без работы жители Грузии получат денежную помощь

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (269)
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В связи с тяжелым социально-экономическим положением в Грузии власти приняли решение выделить помощь населению

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Жители Грузии, потерявшие работу в период пандемии коронавируса, будут ежемесячно получать по 200 лари в течение полугода, заявил премьер-министр Георгий Гахария на брифинге в четверг.

Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Лос Анджелеса в масках
© REUTERS / LUCY NICHOLSON
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 26 ноября

Самозанятые люди, деятельность которых ограничивается в связи с новыми запретами, получат единоразовую помощь в размере 300 лари (менее 100 долларов).

Кроме того, государство окажет помощь и социально незащищенным. По словам премьера, те семьи, которые набрали от 65 тысяч до 100 тысяч баллов по шкале благосостояния, получат помощь около 600 лари (примерно 188 долларов) в течение полугода (по 100 лари в месяц).

Такая же помощь положена семьям, у которых трое и более детей и их баллы составляют до 100 тысяч по шкале благосостояния, а также лицам с ярко выраженными ограниченными возможностями.

Кроме того, сотрудники тех объектов, которые остановят работу из-за пандемии, получат льготы по кредитам.

Грузия переживает вторую волну коронавируса – ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. По данным на 26 ноября, с начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 118 тысяч человек, более 1 100 пациентов скончались.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (269)


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