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Девушка в маске выходит из пассажирского поезда Stadler. В Грузии пытаются остановить распространение коронавируса

 В Грузии запрещаются междугородние пассажирские перевозки

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (269)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201126/250170831/V-Gruzii-zapreschayutsya-mezhdugorodniepassazhirskie-perevozki.html

Власти Грузии приняли решение расширить и ужесточить ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. В Грузии запрещаются междугородние пассажирские перевозки в связи с пандемией коронавируса, решение принято по итогам заседания межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19.

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Это касается как маршрутных микроавтобусов, так и железной дороги. Новая регуляция вступит в силу 28 ноября и будет действовать до 31 января включительно. Исключением станут только такси.

Грузия переживает вторую волну коронавируса – ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. По данным на 26 ноября, с начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 118 тысяч человек, более 1 100 пациентов скончались.

В стране уже действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (269)
Теги:
Транспорт, Грузия


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