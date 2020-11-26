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В Тбилиси началось строительство нового торгового центра, грузинская версия

Без детсадов и торговых центров: в крупных городах Грузии ужесточают ограничения

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Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (269)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201126/250171434/Bez-detsadov-i-torgovykh-tsentrov-v-krupnykh-gorodakh-Gruzii-uzhestochayut-ogranicheniya.html

Власти Грузии приняли решение расширить и ужесточить ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. В восьми больших городах Грузии ужесточили ограничения, решение принято по итогам заседания межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19.

Новые регуляции вступят в силу с 28 ноября и будут действовать в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Поти, Зугдиди и Телави.

В частности, вводятся следующие ограничения:

  • Торговые объекты (кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и гигиены, а также газетных киосков) смогут продолжить работу только в дистанционном режиме;
  • Приостанавливает работу общественный транспорт (метро, автобусы, маршрутные микроавтобусы);
  • Не функционируют открытые и закрытые рынки (вещевые), кроме аграрных;
  • Школы, высшие и профессиональные образовательные учреждения полностью переходят на дистанционный режим;
  • Приостанавливают работу частные и публичные детсады.

Грузия переживает вторую волну коронавируса – ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. По данным на 26 ноября, с начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 118 тысяч человек, более 1 100 пациентов скончались.

В стране уже действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (269)


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