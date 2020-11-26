Без детсадов и торговых центров: в крупных городах Грузии ужесточают ограничения

Власти Грузии приняли решение расширить и ужесточить ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. В восьми больших городах Грузии ужесточили ограничения, решение принято по итогам заседания межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19.

Новые регуляции вступят в силу с 28 ноября и будут действовать в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Поти, Зугдиди и Телави.

В частности, вводятся следующие ограничения:

Торговые объекты (кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и гигиены, а также газетных киосков) смогут продолжить работу только в дистанционном режиме;

Приостанавливает работу общественный транспорт (метро, автобусы, маршрутные микроавтобусы);

Не функционируют открытые и закрытые рынки (вещевые), кроме аграрных;

Школы, высшие и профессиональные образовательные учреждения полностью переходят на дистанционный режим;

Приостанавливают работу частные и публичные детсады.

Грузия переживает вторую волну коронавируса – ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. По данным на 26 ноября, с начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 118 тысяч человек, более 1 100 пациентов скончались.

В стране уже действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.