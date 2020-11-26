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Эпидемия коронавируса - пожилые люди в масках

Граждан Грузии старше 70 лет еще раз призвали не выходить из дома

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (269)
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Тяжелее всего, как показывает практика, коронавирус переносят пожилые, поскольку страдают хроническими заболеваниями, поэтому им больше всех нужно избегать лишних контактов

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Граждан старше 70 лет, представляющих группу риска, настоятельно просят без особой необходимости не выходить на улицу – это одно из требований межведомственного совета и эпидемиологов, которое озвучил на брифинге премьер-министр Георгий Гахария.

Руки пожилой женщины
© CC0 / Pixabay
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации межведомственный координационный совет принял сегодня решение о введении дополнительных ограничений в стране. Они начнут действовать с 28 ноября и продлятся до 1 февраля.

"Категорическая рекомендация правительства Грузии и эпидемиологов – лицам старше 70 лет максимально воздержаться покидать дом. Это проявление заботы об их здоровье и жизни", – заявил Гахария.

Глава правительства также призвал все частные компании максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы. 80% госслужащих будут в течение этого периода работать дистанционно.

Грузия переживает вторую волну коронавируса – ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. По данным на 26 ноября, с начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 118 тысяч человек, скончались 1 124.

В стране уже действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (269)


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