Граждан Грузии старше 70 лет еще раз призвали не выходить из дома

Тяжелее всего, как показывает практика, коронавирус переносят пожилые, поскольку страдают хроническими заболеваниями, поэтому им больше всех нужно избегать лишних контактов

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Граждан старше 70 лет, представляющих группу риска, настоятельно просят без особой необходимости не выходить на улицу – это одно из требований межведомственного совета и эпидемиологов, которое озвучил на брифинге премьер-министр Георгий Гахария.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации межведомственный координационный совет принял сегодня решение о введении дополнительных ограничений в стране. Они начнут действовать с 28 ноября и продлятся до 1 февраля.

"Категорическая рекомендация правительства Грузии и эпидемиологов – лицам старше 70 лет максимально воздержаться покидать дом. Это проявление заботы об их здоровье и жизни", – заявил Гахария.

Глава правительства также призвал все частные компании максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы. 80% госслужащих будут в течение этого периода работать дистанционно.

Грузия переживает вторую волну коронавируса – ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. По данным на 26 ноября, с начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 118 тысяч человек, скончались 1 124.

В стране уже действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.