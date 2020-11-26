В Тбилиси могут значительно сократить бюджет службы мониторинга за бездомными животными

Сейчас документ возвращен на доработку в мэрию, которая должна внести возможные поправки в течение двух недель

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. В Тбилиси существенно могут сократить финансирование службы мониторинга за бездомными животными в 2021 году.

В столичном бюджете на будущий год отмечено, что на мониторинг животных выделяется 235,5 тысячи лари (71,2 тысячи долларов). В то время как в 2020 году было выделено 704 тысячи лари (212,8 тысячи долларов). Таким образом бюджет сократился почти на 67%.

В пресс-службе мэрии Sputnik Грузия сообщили, что проект бюджета 2021 года на данный момент еще рассматривается и дорабатывается, поэтому цифры могут измениться.

То есть в настоящее время документ возвращен на доработку в мэрию Тбилиси, которая должна внести возможные поправки в течение двух недель и вернуть его сакребуло до 10 декабря. Проект бюджета должен быть окончательно утвержден до 20 декабря.

Судя по документу, больше всего средств в 2021 году планируется потратить на укрепление аварийных домов, транспорт, дороги и улучшение экологического положения в городе (более 212,3 миллиона лари).