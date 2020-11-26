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Кутаиси. Отель Арго, который превращен в COVID-клинику

Ковид-гостиницы в Грузии получили кислородные концентраторы

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (272)
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Sputnik Грузия
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Постепенно ковид-гостиницы получают необходимое оснащение для более квалифицированного обслуживания пациентов

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. По ковид-гостиницам Грузии распределили сто кислородных концентраторов для лучшего обслуживания пациентов с коронавирусом, заявила на брифинге глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

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К первому декабря Грузия ждет дополнительно еще 900 кислородных концентраторов.

"Это нам также дает возможность лучше лечить пациентов на базе гостиниц", - сказала министр.

Тикарадзе отметила, что в клиники должны приниматься только те пациенты, которые действительно нуждаются в госпитализации, но ни в коем случае те, "кому не нравится вид из ковид-гостиницы".

"Уверяю, что все пациенты в ковид-гостиницах получают необходимую помощь и находятся под наблюдением врачей", - заявила Тикарадзе.

Кутаиси. Ковид-клиника Bomond
© Sputnik / STRINGER
В Грузии около шести тысяч ковид-мест в больницах, свободны менее 300 – Минздрав

По ее словам, все ковид-гостиницы прикреплены к клиникам, и пациентов после 18:00 переводят туда на обследования. В том случае, если пациент нуждается в госпитализации, ответственная за ту или иную гостиницу больница оставляет его у себя.

"Если такой необходимости нет, пациент возвращается в гостиницу и продолжает лечение под наблюдением врача", - отметила Тикарадзе.

Глава Минздрва также коснулась проблемы инфицирования медперсонала, отметив, что во многих клиниках запрещены совместные обеды, поскольку именно совместные трапезы зачастую становились причиной заражения. Медперсонал также заражается от пациентов и вне работы.

Грузия переживает вторую волну коронавируса – ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. По данным на 26 ноября, с начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 118 тысяч человек.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации межведомственный координационный совет принял решение ввести дополнительные ограничения в период с 28 ноября до 1 февраля.

В стране уже действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (272)


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