К концу января эпидемиологи ждут сокращения инфицирования коронавирусом в Грузии вдвое

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. В конце января вводимые сейчас ограничения должны дать результат - суточный показатель инфицирования коронавирусом, предположительно, сократится вдвое, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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Межведомственный координационный совет с 28 ноября до 1 февраля вводит в стране дополнительные ограничения для сдерживания пандемии.

"Основное назначение этих ограничений - остановить быстрый рост инфицирования. Результат должен появиться в течение десяти дней, двух недель. Установить (ограничения) - одно, а выполнить - другое. Если мы все вместе - государство, врачи, общество - вновь будем едины и солидарны и действовать так же, как и весной, то добьемся результата", - заявил Гамкрелидзе.

Эпидемиолог признал, что ситуация в стране сложная. Населению эти ограничения создадут проблемы, но они необходимы для защиты их здоровья и жизни.

По словам Гамкрелидзе, волшебной палочки для управления пандемией нет. Существует всего четыре направления, и Грузия не может придумать ничего нового. Это ограничения, активное и раннее выявление случаев, расширение тестирования и управление ковид-пациентами в госпитальном секторе.

"Мы снова должны активизировать девиз "Оставайся дома". Лица старше 70 лет желательно, чтобы не выходили из дому", - отметил Гамрклиедзе.

Грузия переживает вторую волну коронавируса – ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. По данным на 26 ноября, с начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 118 тысяч человек, скончались 1 124.

В стране уже действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.