Президент Грузии стала бабушкой

Отец Мариам – Теймураз Горджестани, сын Зурабишвили от ее первого брака с грузином иранского происхождения

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили стала бабушкой, написала она в своей Instagram-странице.

Саломе Зурабишвили выложила фотографию руки маленькой внучки, которую назвали Мариам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salome Zourabichvili (@salome_zourabichvili)

"Родилась Мариам Гугушвили (Горджестани)", - написала коротко президент. В комментариях пользователи активно поздравляют Зурабишвили с радостным событием.

Отец Мариам – Теймураз Горджестани, сын Зурабишвили от ее первого брака с грузином иранского происхождения.

Теймураз Горджестани и его избранница Констанса обвенчались в Грузии в августе 2018 года. Венчание прошло в Гергетской церкви Святой Троицы, на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря.

Сын президента Грузии французский дипломат, работает в дипломатическом отделе Елисейского дворца. У Зурабишвили еще есть дочь - Кетеван, которая исполнила детскую мечту мамы и работает журналистом, во Франции.