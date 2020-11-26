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Саломе Зурабишвили на пасхальной службе в храме

Президент Грузии стала бабушкой

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Темы:
Президент Грузии (146)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201126/250174466/Prezident-Gruzii-stala-babushkoy.html

Отец Мариам – Теймураз Горджестани, сын Зурабишвили от ее первого брака с грузином иранского происхождения

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили стала бабушкой, написала она в своей Instagram-странице.

Саломе Зурабишвили выложила фотографию руки маленькой внучки, которую назвали Мариам.

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Публикация от Salome Zourabichvili (@salome_zourabichvili)

"Родилась Мариам Гугушвили (Горджестани)", - написала коротко президент. В комментариях пользователи активно поздравляют Зурабишвили с радостным событием.

Отец Мариам – Теймураз Горджестани, сын Зурабишвили от ее первого брака с грузином иранского происхождения.

Теймураз Горджестани и его избранница Констанса обвенчались в Грузии в августе 2018 года. Венчание прошло в Гергетской церкви Святой Троицы, на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря.

Сын президента Грузии французский дипломат, работает в дипломатическом отделе Елисейского дворца. У Зурабишвили еще есть дочь - Кетеван, которая исполнила детскую мечту мамы и работает журналистом, во Франции.

Темы:
Президент Грузии (146)


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