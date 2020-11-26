Несмотря на ограничения: Почта Грузии продолжит работать без перебоев

С 28 ноября по 24 декабря в Грузии будут действовать строгие ограничения, которые не коснутся стратегических объектов

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Почта Грузии продолжит работать без перебоев, несмотря на ограничения – визит может быть запланирован онлайн, почту или посылку принесет курьер, говорится на сайте "Почты Грузии".

Посылки будут передаваться без контакта с адресатом. Оператор и курьер будут в защите.

Кроме услуг курьера, "Почта Грузии" позволяет забронировать время для посещения сервиса. Для этого достаточно зайти на сайт компании, выбрать филиал и забронировать время визита.

С 28 ноября по 24 декабря в Грузии будут действовать строгие ограничения, которые не коснутся стратегических объектов и курьерских служб.