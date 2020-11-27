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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Очередной антирекорд в Грузии: за сутки выявлено 4 780 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (273)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201127/250178303/Ocherednoy-antirekord-v-Gruzii-za-sutki-vyyavleno-4-780-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Суточный показатель инфицирования COVID-19 в стране приближается к критической отметке, вместе с тем растет число вылечившихся от коронавируса

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 780. Скончались 37 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 123 470 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 489 человек, с начала пандемии вылечились 102 270 пациентов. Скончались 1 161.

В карантине в данное время находятся 2 114 человек, в стационарах – 6 251, в ковид-гостиницах – 3 863.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (273)


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