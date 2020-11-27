Что можно, а что - нет? Власти Грузии пояснили, как будут действовать новые ограничения

Правительство страны решило опубликовать разъяснение и дать ответы на самые часто задаваемые вопросы по поводу двухмесячных ограничений в связи с COVID-19

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Межведомственный координационный совет принял накануне ряд новых ограничений, которые начнут действовать в Грузии уже с завтрашнего дня.

Правительство Грузии публикует ответы на самые часто задаваемые населением вопросы:

Передвижение:

1. Ограничивается ли междугороднее сообщение?

Да, с 28 ноября по 24 декабря, а также с 3 января по 31 января ограничиваются регулярные пассажирские перевозки маршрутными такси, автобусами (транспортными средствами категорий М2 и М3), а также по железной дороге.

Ограничения на междугородний транспорт снимаются с 24 декабря по 2 января.

2. Может ли частная компания периодически осуществлять междугородние перевозки сотрудников?

Да, это возможно.

3. Можно ли передвигаться на легковых автомобилях?

Да, проезд на автомобиле, в том числе на такси, разрешен с 05:00 до 21:00 без специальных разрешений.

4. Можно ли выезжать из города на легковом автомобиле?

Да, дальние поездки на машине или такси разрешены без специального разрешения.

5. Останавливается ли работа городского транспорта?

В крупных городах Грузии: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Гори, Зугдиди, Поти и Телави работа общественного транспорта полностью приостанавливается с 28 ноября по 24 декабря, а также с 3 по 16 января.

6. Запрещено передвигаться на такси днем?

Проезд на такси разрешен с 05:00 до 21:00.

7. Есть ли запрет на выезд в ночное время?

Да, по всей стране с 21:00 до 05:00 запрещено передвигаться как пешеходам, так и на транспорте, а также находиться в это время в общественных местах.

Исключения составляют канун Нового года и Рождества – с 21:00 31 декабря до 05:00 1 января, а также с 21:00 6 января до 05:00 7 января ограничения на передвижение снимаются.

8. Вводятся ли ограничения на пользование общественным транспортом на горнолыжных курортах (Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местия)?

Да, движение общественного транспорта ограничено.

9. Распространяются ли ограничения, введенные в крупных городах, на небольшие населенные пункты?

В небольших населенных пунктах действует ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, а также на междугороднее сообщение, на деятельность пунктов питания, фитнес-клубов и бассейнов. Другие ограничения, действующие в крупных городах, применяются только в административных границах муниципалитетов этих городов.

10. Возможно ли передвижение на основании разрешения, полученного до 28 ноября?

Да, разрешения, выданные с 9 ноября, еще действительны.

11. Запрещено ли передвижение лиц старше 70 лет?

Это не запрещено. Людям старше 70 лет только лишь рекомендуется воздержаться от передвижения.

Экономическая деятельность:

12. Каковы ограничения для ресторанов и других объектов питания?

Рестораны и все объекты питания по всей стране полностью переходят на службу доставки. Разрешается:

"takeaway" (заказ на вынос)

"драйв" (вывоз на автомобиле)

"деливер" (доставка курьером).

13. На какие торговые объекты распространяются ограничения?

Все торговые объекты работают только дистанционно – с доставкой на место, без доступа клиента на место реализации продукции.

Это ограничение не распространяется на:

Объекты розничной торговли продуктами питания/кормами для животных, продуктами животного и растительного происхождения, бытовой химией и средствами гигиены, ветеринарными препаратами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и саженцами;

А также на поставку электроэнергии, природного газа, воды, бензина, дизельного топлива, сжиженного газа;

На реализацию фармацевтических товаров;

Киоски/магазины печатной продукции (пресса).

14. Ограничивается ли работа киосков по всей стране?

Нет. Ограничено только в крупных городах Тбилиси, Телави, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, а также горнолыжных курортах (Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местия).

15. Закрываются ли рынки и ярмарки?

В городах Тбилиси, Телави, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди и горнолыжных курортах (Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местия) все типы открытых и закрытых рынков/ярмарок переводятся в дистанционный режим.

Аграрные рынки продолжают работать в соответствии с постановлениями Министерства здравоохранения

16. Распространяется ли запрет на тренажерные залы и бассейны?

По всей стране приостановлена работа тренажерных залов и бассейнов.

17. Продолжают ли работать салоны красоты и эстетические центры?

Салоны красоты и эстетические центры продолжают работать в соответствии с постановлениями Министерства здравоохранения.

18. Разрешена ли курьерская служба, так называемая "Служба доставки"?

Так называемая "Служба доставки" разрешена по всей стране.

19. Возможно ли оказание курьерских услуг в период с 21:00 до 05:00?

Проезд курьеров разрешен только при наличии соответствующего разрешения.

20. Продолжают ли работать банки/пункты обмена валют/микрофинансовые организации?

Функционирование банков, микрофинансовых организаций и обменных пунктов не ограничено.

21. Можно ли зайти в здания объектов общественного питания и взять еду с собой?

Допускается вынос продукта из объекта, так называемый способ "takeaway".

Процесс обучения

22. Какие ограничения применяются в школах, университетах и профессиональных училищах?

В крупных городах Грузии – Тбилиси, Телави, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения (кроме медицинских) полностью переведены на дистанционный режим.

23. Возможна ли организация тренингов, конференций, семинаров с физическим присутствием участников?

По всей стране разрешены всевозможные конференции и тренинги только в онлайн-формате.

24. Разрешены ли культурные/спортивные мероприятия?

Культурные и спортивные мероприятия разрешены только в онлайн-формате. Развлекательные мероприятия ограничены по всей стране.

25. Распространяются ли запреты на художественные и спортивные кружки?

Да, по всей стране перестают работать художественные, спортивные кружки и студии.

26. Продолжают ли работать детские сады?

По всей стране закрываются частные и государственные детские сады.

Горнолыжные курорты

27. Ограничены ли поездки на горнолыжные курорты?

В Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местия запрещено передвигаться с 21:00 до 05:00 как пешеходам, так и на транспорте, а также находиться в общественных местах.

28. Какие дополнительные ограничения введены в Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местия?

В гостиницах на территории этих курортов устроены карантинные пространства.

Эксплуатация горнолыжных спусков и канаток ограничена. Пункты питания не работают.

Другие вопросы

29. Какие санкции предусмотрены в случае нарушения наложенных запретов?

В случае нарушения запрета физическим лицом гражданин будет оштрафован на 2 000 лари, а юридическое лицо – на 10 000 лари.

30. Когда ограничения вступают в силу?

Ограничения вступят в силу с 28 ноября 2020 года.

Официальная информация о новых ограничениях была объявлена Межведомственным координационным советом 26 ноября.