Что можно, а что - нет? Власти Грузии пояснили, как будут действовать новые ограничения

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Межведомственный координационный совет принял накануне ряд новых ограничений, которые начнут действовать в Грузии уже с завтрашнего дня.
Правительство Грузии публикует ответы на самые часто задаваемые населением вопросы:
Передвижение:
1. Ограничивается ли междугороднее сообщение?
Да, с 28 ноября по 24 декабря, а также с 3 января по 31 января ограничиваются регулярные пассажирские перевозки маршрутными такси, автобусами (транспортными средствами категорий М2 и М3), а также по железной дороге.
Ограничения на междугородний транспорт снимаются с 24 декабря по 2 января.
2. Может ли частная компания периодически осуществлять междугородние перевозки сотрудников?
Да, это возможно.
3. Можно ли передвигаться на легковых автомобилях?
Да, проезд на автомобиле, в том числе на такси, разрешен с 05:00 до 21:00 без специальных разрешений.
4. Можно ли выезжать из города на легковом автомобиле?
Да, дальние поездки на машине или такси разрешены без специального разрешения.
5. Останавливается ли работа городского транспорта?
В крупных городах Грузии: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Гори, Зугдиди, Поти и Телави работа общественного транспорта полностью приостанавливается с 28 ноября по 24 декабря, а также с 3 по 16 января.
6. Запрещено передвигаться на такси днем?
Проезд на такси разрешен с 05:00 до 21:00.
7. Есть ли запрет на выезд в ночное время?
Да, по всей стране с 21:00 до 05:00 запрещено передвигаться как пешеходам, так и на транспорте, а также находиться в это время в общественных местах.
Исключения составляют канун Нового года и Рождества – с 21:00 31 декабря до 05:00 1 января, а также с 21:00 6 января до 05:00 7 января ограничения на передвижение снимаются.
8. Вводятся ли ограничения на пользование общественным транспортом на горнолыжных курортах (Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местия)?
Да, движение общественного транспорта ограничено.
9. Распространяются ли ограничения, введенные в крупных городах, на небольшие населенные пункты?
В небольших населенных пунктах действует ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, а также на междугороднее сообщение, на деятельность пунктов питания, фитнес-клубов и бассейнов. Другие ограничения, действующие в крупных городах, применяются только в административных границах муниципалитетов этих городов.
10. Возможно ли передвижение на основании разрешения, полученного до 28 ноября?
Да, разрешения, выданные с 9 ноября, еще действительны.
11. Запрещено ли передвижение лиц старше 70 лет?
Это не запрещено. Людям старше 70 лет только лишь рекомендуется воздержаться от передвижения.
Экономическая деятельность:
12. Каковы ограничения для ресторанов и других объектов питания?
Рестораны и все объекты питания по всей стране полностью переходят на службу доставки. Разрешается:
- "takeaway" (заказ на вынос)
- "драйв" (вывоз на автомобиле)
- "деливер" (доставка курьером).
13. На какие торговые объекты распространяются ограничения?
Все торговые объекты работают только дистанционно – с доставкой на место, без доступа клиента на место реализации продукции.
Это ограничение не распространяется на:
Объекты розничной торговли продуктами питания/кормами для животных, продуктами животного и растительного происхождения, бытовой химией и средствами гигиены, ветеринарными препаратами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и саженцами;
А также на поставку электроэнергии, природного газа, воды, бензина, дизельного топлива, сжиженного газа;
На реализацию фармацевтических товаров;
Киоски/магазины печатной продукции (пресса).
14. Ограничивается ли работа киосков по всей стране?
Нет. Ограничено только в крупных городах Тбилиси, Телави, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, а также горнолыжных курортах (Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местия).
15. Закрываются ли рынки и ярмарки?
В городах Тбилиси, Телави, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди и горнолыжных курортах (Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местия) все типы открытых и закрытых рынков/ярмарок переводятся в дистанционный режим.
Аграрные рынки продолжают работать в соответствии с постановлениями Министерства здравоохранения
16. Распространяется ли запрет на тренажерные залы и бассейны?
По всей стране приостановлена работа тренажерных залов и бассейнов.
17. Продолжают ли работать салоны красоты и эстетические центры?
Салоны красоты и эстетические центры продолжают работать в соответствии с постановлениями Министерства здравоохранения.
18. Разрешена ли курьерская служба, так называемая "Служба доставки"?
Так называемая "Служба доставки" разрешена по всей стране.
19. Возможно ли оказание курьерских услуг в период с 21:00 до 05:00?
Проезд курьеров разрешен только при наличии соответствующего разрешения.
20. Продолжают ли работать банки/пункты обмена валют/микрофинансовые организации?
Функционирование банков, микрофинансовых организаций и обменных пунктов не ограничено.
21. Можно ли зайти в здания объектов общественного питания и взять еду с собой?
Допускается вынос продукта из объекта, так называемый способ "takeaway".
Процесс обучения
22. Какие ограничения применяются в школах, университетах и профессиональных училищах?
В крупных городах Грузии – Тбилиси, Телави, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения (кроме медицинских) полностью переведены на дистанционный режим.
23. Возможна ли организация тренингов, конференций, семинаров с физическим присутствием участников?
По всей стране разрешены всевозможные конференции и тренинги только в онлайн-формате.
24. Разрешены ли культурные/спортивные мероприятия?
Культурные и спортивные мероприятия разрешены только в онлайн-формате. Развлекательные мероприятия ограничены по всей стране.
25. Распространяются ли запреты на художественные и спортивные кружки?
Да, по всей стране перестают работать художественные, спортивные кружки и студии.
26. Продолжают ли работать детские сады?
По всей стране закрываются частные и государственные детские сады.
Горнолыжные курорты
27. Ограничены ли поездки на горнолыжные курорты?
В Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местия запрещено передвигаться с 21:00 до 05:00 как пешеходам, так и на транспорте, а также находиться в общественных местах.
28. Какие дополнительные ограничения введены в Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местия?
В гостиницах на территории этих курортов устроены карантинные пространства.
Эксплуатация горнолыжных спусков и канаток ограничена. Пункты питания не работают.
Другие вопросы
29. Какие санкции предусмотрены в случае нарушения наложенных запретов?
В случае нарушения запрета физическим лицом гражданин будет оштрафован на 2 000 лари, а юридическое лицо – на 10 000 лари.
30. Когда ограничения вступают в силу?
Ограничения вступят в силу с 28 ноября 2020 года.
Официальная информация о новых ограничениях была объявлена Межведомственным координационным советом 26 ноября.