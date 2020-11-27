COVID-география Грузии – в стране стремительный рост инфицирования коронавирусом

Больнее всего коронавирус бьет по столице – в Тбилиси только за последние сутки он установлен у 1 863 человек

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 4 780 новых случаев коронавирусной инфекции, больше всего вирус атакует столицу, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

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С начала пандемии в Грузии вирус выявлен уже у 123 470 человек. За сутки выздоровели 3 489, а с начала пандемии 102 270 пациентов.

За последние сутки в стране от коронавируса умерли 37 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стал 1 161 пациент.

Из 4 780 новых случаев коронавируса, выявленных за последние сутки, в Тбилиси зафиксировано 1 863, в Аджарии – 664, Имерети – 648, Квемо Картли – 319, Шида Картли – 259, Гурия – 102, Самегрело - Земо Сванети – 385, Кахети – 280, Мцхета-Мтианети – 128, Самцхе-Джавахети – 89, Рача-Лечхуми - Квемо Сванети – 43.

На этом этапе количество активных случаев составляет 20 013. В стационарах лечится 6 251 человек: в тбилисских клиниках – 2 724, в Аджарии – 1 020, в Имерети – 1 219.

В Грузии всего 976 тяжелых пациентов. Из них в Тбилиси – 447, Аджарии – 154, Имерети – 226. К аппарату искусственного дыхания подключены 375 пациентов: в Тбилиси – 201, в Имерети – 45, Аджарии – 49.

3 863 инфицированных пациента размещены в ковид-гостиницах. Из них 1 266 – в Тбилиси, 2 039 – в Аджарии, 278 – в Имерети. 9 899 человек лечатся дома.

В карантинных пространствах находятся 2 114 человек. Из них в Тбилиси – 458, Аджарии – 1 034, Имерети – 35.

В самоизоляции находятся 54 554 человека. Из них в Тбилиси – 18 087, Аджарии – 14 450, Имерети – 4 816.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля.