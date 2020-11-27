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Пандемия коронавируса COVID 19 - лечение пациентов в больнице

В Грузии коронавирусом инфицированы до пяти тысяч медиков

© AP Photo / Claudio Furlan
Общество
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Дефицит медперсонала в последние месяцы стал серьезной проблемой для страны, поэтому к борьбе с пандемией привлекаются и специалисты смежных медицинских областей

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. В Грузии сначала пандемии выявлено около пяти тысяч случаев инфицирования медработников, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

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Она отметила, что это приблизительная цифра и идет установление точного числа зараженных медиков. Дефицит медперсонала на сегодняшний день – серьезная проблема для Грузии. Решить эту проблему за короткий срок невозможно, поэтому приходится работать с тем человеческим ресурсом, который имеется на сегодняшний день, сказала Габуния.

Специалистов распределяют по горячим точкам. Например, когда в сентябре в Аджарии ухудшилась эпидситуация, из Тбилиси в регион отправились реаниматологи. Они до сих пор там работают. Особенно проблемной является тема специалистов критической медицины, отметила Габуния.

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© Sputnik / STRINGER
Ковид-гостиницы в Грузии получили кислородные концентраторы

Минздрав Грузии издал постановление, согласно которому, врач любой специальности имеет право включиться на лечение ковидинфицированных пациентов, если это не критические и тяжелые случаи, поскольку в остальных случаях не нужны какие-либо особые навыки.

"Семейные врачи, терапевты, кардиологи, неврологи, инфекционисты, хирурги могут включиться в управление случаев, и это очень помогло нам в плане мобилизации персонала в ковид-гостиницах, особенно персонала, имеющего опыт госпитальной работы", – заявила Габуния.

Первый удар по медперсоналу был нанесен в сентябре, когда заразилось довольно большое число медиков. Большая их часть уже вернулась на рабочие места. Габуния также рассказала, что Минздрав тесно сотрудничает с министерством обороны. Военные врачи помогают в управлении потоков пациентов и мониторинге.

"Они включены в процесс. Семь врачей Минобороны помогают на месте управлять потоками пациентов", – отметила Габуния.

По словам Габуния, Минздрав Грузии для нескольких подведомственных учреждений, в том числе и для агентства регулирования, приобрел машины, а в существующих условиях очень важен активный контроль инфекции и закупка автомобилей служит именно этим целям.

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© REUTERS / DADO RUVIC
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"Это была очень срочная необходимость, и в этом нам помог Всемирный банк. Речь идет о мобилизации хотя бы одной машины на каждый регион", – подчеркнула Габуния.

С помощью грантовой программы Азиатского банка развития также будет приобретено дополнительное оснащение для машин скорой помощи, чтобы их сервис стал более полноценным.

Габуния коснулась и темы свободных мест в больницах Грузии. По ее словам, на данный момент в клиниках лечатся 5 577 пациентов, из них 1 034 нуждаются в интенсивной терапии, 360 подключены к аппарату искусственного дыхания. Утром 27 ноября количество свободных коек в больницах Грузии составляет 421.

"Главным акцент делается на том, чтобы иметь койки для тяжелых и критических пациентов. Если пациент не нуждается в госпитализации, его должны направлять в ковид-гостиницу. Там работает довольно хорошо подготовленный медицинский персонал", – подчеркнула Габуния.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. За последние сутки в стране выявили 4 780 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в Грузии вирусом заразились уже более 123 тысяч человек, выздоровели боле 102 тысяч. Скончались 1 161.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля.

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Вторая волна коронавируса в Грузии (276)


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