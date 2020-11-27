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Руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе

"Мы поднимаемся на Джомолунгму" - Имнадзе о росте зараженных COVID в Грузии

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (279)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201127/250182464/My-podnimaemsya-na-Dzhomolungmu---Imnadze-o-roste-zarazhennykh-COVID-v-Gruzii.html

По прогнозам медиков, в результате новых ограничений уже во второй половине декабря увеличения случаев коронавируса ожидать не придется

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе сравнил траекторию выявления новых случаев коронавируса в стране с покорением высочайшей вершины Земли - Джомолунгмы.

Пандемия коронавируса COVID 19 - лечение пациентов в больнице
© AP Photo / Claudio Furlan
В Грузии коронавирусом инфицированы до пяти тысяч медиков

Так врач ответил на вопрос журналиста о том, что значит спиральный этап, на котором, по мнению многих специалистов, сейчас находится страна.

"Вы же видите, как выявляются случаи коронавирса. Когда весной я говорил и сравнивал с Джомолунгмой, вот сейчас мы как раз и поднимаемся на эту вершину", - сказал Имнадзе.

По словам медика, в результате расширения и ужесточения ограничений эпидемиологи ожидают стабилизации ситуации. По их прогнозам, во второй половине декабря увеличения случаев коронавируса ждать не придется. Первые результаты появятся, по расчетам экспертов, уже через две недели после введения ограничений.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. За последние сутки в стране выявили 4 780 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в Грузии вирус выявили у более 123 тысяч человек, выздоровели более 102 тысяч. Количество умерших перевалило за тысячу. 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (279)


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